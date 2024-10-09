ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

PerfectCare Elite Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

PerfectCare EliteΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC9630/20

PerfectCare Elite Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 637.4 kB
  • 9 October 2024

User Manual GC9600_UM+QSG_WEU_[18724]

  • PDF αρχείο, 13.6 MB
  • 16 March 2024

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε