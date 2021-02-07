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Μη διαθέσιμο πλέον
GC9630/20
Μέγιστη πίεση 6,7 bar
Βολή ατμού έως και 470 γρ.
Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων
Αποσπώμενο δοχείο νερού
Η δεξαμενή νερού είναι αποσπώμενη ώστε να μπορείτε εύκολα να τη γεμίζετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής. Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για να μπορείτε να τη γεμίζετε απευθείας κάτω από τη βρύση. Έχει χωρητικότητα 1,8 λίτρων για έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα.
Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας τα ρούχα.
Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.
Βραβεία
3.9
από 5
9
Κριτικές
tsitenberg
07/02/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips
Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!
Μειονεκτήματα
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
iLLuSioN7
28/07/2020
Ελλάδα
άψογο
το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.
Πλεονεκτήματα
αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο
Μειονεκτήματα
αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
georkoro
10/05/2018
Ελλάδα
Αψογο
Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού