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  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
  • Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare EliteΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC9630/20

3.9
| (9) Κριτικές

1 βραβείο

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
Το PerfectCare Elite της Philips προσφέρει εξαιρετικό σιδέρωμα και γρήγορα αποτελέσματα. Με την τεχνολογία OptimalTEMP, μπορείτε πλέον να σιδερώνετε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση θερμοκρασίας. Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται.
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Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

  • Μέγιστη πίεση 6,7 bar

  • Βολή ατμού έως και 470 γρ.

  • Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού

Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα

Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα

Η δεξαμενή νερού είναι αποσπώμενη ώστε να μπορείτε εύκολα να τη γεμίζετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής. Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για να μπορείτε να τη γεμίζετε απευθείας κάτω από τη βρύση. Έχει χωρητικότητα 1,8 λίτρων για έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας τα ρούχα.

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.9

από 5

9

Κριτικές

2

07/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips

Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!

Πλεονεκτήματα

Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!

Μειονεκτήματα

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

28/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

άψογο

το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.

Πλεονεκτήματα

αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο

Μειονεκτήματα

αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

10/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Αψογο

Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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