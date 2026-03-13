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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC9020/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips 9000 series Pressurised steam generator
Αυτό το ισχυρό και γρήγορο σύστημα σιδερώματος σάς απαλλάσσει από τα προβλήματα με τη μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων. Ο καθαρισμός του συστήματος από το άλατα δεν είναι πλέον δική σας ευθύνη. Γίνεται αυτόματα, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία σιδερώματος χωρίς προβλήματα