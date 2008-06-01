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  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
  • Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Series 9000Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC9020/02

1 βραβείο

Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα

Αυτό το ισχυρό και γρήγορο σύστημα σιδερώματος σάς απαλλάσσει από τα προβλήματα με τη μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων. Ο καθαρισμός του συστήματος από το άλατα δεν είναι πλέον δική σας ευθύνη. Γίνεται αυτόματα, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία σιδερώματος χωρίς προβλήματα

Δείτε όλα τα οφέλη

Μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων

Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα

  • Αυτόματος καθαρισμός αλάτων

Έως 5 bar πίεσης

Έως 5 bar πίεσης

Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Το σίδερο στερεώνετε με ασφάλεια στη βάση

Το σίδερο στερεώνετε με ασφάλεια στη βάση

Το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει κλείδωμα ασφαλούς μεταφοράς. Μπορείτε να στερεώσετε το σίδερο στη βάση για μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο να ακουμπήσει κάποιος τη ζεστή πλάκα του σίδερου. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.