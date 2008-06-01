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Μη διαθέσιμο πλέον
GC9020/02
Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
Αυτό το ισχυρό και γρήγορο σύστημα σιδερώματος σάς απαλλάσσει από τα προβλήματα με τη μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων. Ο καθαρισμός του συστήματος από το άλατα δεν είναι πλέον δική σας ευθύνη. Γίνεται αυτόματα, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία σιδερώματος χωρίς προβλήματα
Αυτόματος καθαρισμός αλάτων
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
Το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει κλείδωμα ασφαλούς μεταφοράς. Μπορείτε να στερεώσετε το σίδερο στη βάση για μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο να ακουμπήσει κάποιος τη ζεστή πλάκα του σίδερου. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.
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