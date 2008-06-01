Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα

Αυτό το ισχυρό και γρήγορο σύστημα σιδερώματος σάς απαλλάσσει από τα προβλήματα με τη μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων. Ο καθαρισμός του συστήματος από το άλατα δεν είναι πλέον δική σας ευθύνη. Γίνεται αυτόματα, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία σιδερώματος χωρίς προβλήματα