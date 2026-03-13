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PerfectCare Performer Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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PerfectCare PerformerΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC8735/80

PerfectCare Performer Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 128 kB
  • 13 March 2026

UKCA GC87xx Sunrise - English (US)

  • PDF αρχείο, 470.4 kB
  • 13 March 2026

Συχνές ερωτήσεις