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PerfectCare Performer Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC8735/80
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Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)
UKCA GC87xx Sunrise - English (US)
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο με γεννήτρια ατμού της Philips;