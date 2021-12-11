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  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare PerformerΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC8735/80

4.2
| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα
Το σίδερο με γεννήτρια ατμού Philips PerfectCare Performer προσφέρει μια πραγματικά απλή, αλλά πανίσχυρη εμπειρία σιδερώματος χωρίς καψίματα. Η ισχυρή, συνεχής παροχή ατμού διεισδύει βαθιά στις ίνες, αφαιρώντας εύκολα τις ζάρες.
Δείτε όλα τα οφέλη

με συνεχή ισχυρή παροχή ατμού

Εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 6,5 bar

  • Βολή ατμού έως 420 γρ.

  • Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων

  • (αποσπώμενη)

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.

Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα

Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα

Η δεξαμενή νερού είναι αποσπώμενη ώστε να μπορείτε εύκολα να τη γεμίζετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής. Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για να μπορείτε να τη γεμίζετε απευθείας κάτω από τη βρύση. Έχει χωρητικότητα 1,8 λίτρων για έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα.

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.2

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2

11/12/2021

Portugal

Portugal

Espetacular

Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

maravilhoso

este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável

Πλεονεκτήματα

leve, silencioso e potente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

17/11/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

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