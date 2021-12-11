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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση αντλίας 6,5 bar
Βολή ατμού έως 420 γρ.
Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1,8 λίτρων
(αποσπώμενη)
Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.
Η δεξαμενή νερού είναι αποσπώμενη ώστε να μπορείτε εύκολα να τη γεμίζετε ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής. Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για να μπορείτε να τη γεμίζετε απευθείας κάτω από τη βρύση. Έχει χωρητικότητα 1,8 λίτρων για έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα.
Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.
Βραβεία
4.2
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
11/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Espetacular
Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
30/11/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
maravilhoso
este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável
Πλεονεκτήματα
leve, silencioso e potente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
17/11/2020
Portugal
O produto é excelente
Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Έως 40% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της λειτουργίας eco του IEC 603311, σε σύγκριση με τη λειτουργία turbo