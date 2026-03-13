Ισχυρό αλλά εκπληκτικά βολικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος παράγει συνεχή ατμό με υψηλή πίεση. Η μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού μπορεί να ξαναγεμίσει οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, κάνοντας το σιδέρωμα γρήγορο και εύκολο.