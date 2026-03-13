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Σειρά 8400 Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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Σειρά 8400Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC8460/02

Σειρά 8400 Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator

  • PDF αρχείο, 18.5 MB
  • 13 March 2026

Ισχυρό αλλά εκπληκτικά βολικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος παράγει συνεχή ατμό με υψηλή πίεση. Η μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού μπορεί να ξαναγεμίσει οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, κάνοντας το σιδέρωμα γρήγορο και εύκολο.

  • PDF αρχείο
  • 27 September 2026