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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC8460/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator
Ισχυρό αλλά εκπληκτικά βολικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος παράγει συνεχή ατμό με υψηλή πίεση. Η μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού μπορεί να ξαναγεμίσει οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, κάνοντας το σιδέρωμα γρήγορο και εύκολο.