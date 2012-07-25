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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκπληκτικά αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια
Ισχυρό αλλά εκπληκτικά βολικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος παράγει συνεχή ατμό με υψηλή πίεση. Η μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού μπορεί να ξαναγεμίσει οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, κάνοντας το σιδέρωμα γρήγορο και εύκολο.
1,6 L
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Βραβεία
4.0
από 5
7
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
colclough11
25/07/2012
United Kingdom
Philips GC8460 steam generator iron
Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.
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Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator
david911
31/12/2009
United Kingdom
GC8460/02 Good purchase
Works very well,easy to use and performs to spec. Great to have the auto cable rewind. Fits well on our ironing board. Controls easy to understand.
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator
Swissy
24/10/2011
Nederland
Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.
Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk