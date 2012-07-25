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Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 8400Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC8460/02

4

| (7) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εκπληκτικά αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια

Ισχυρό αλλά εκπληκτικά βολικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος παράγει συνεχή ατμό με υψηλή πίεση. Η μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού μπορεί να ξαναγεμίσει οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, κάνοντας το σιδέρωμα γρήγορο και εύκολο.

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Εκπληκτικά αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια

  • 1,6 L

  • ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Έως 5 bar πίεσης

Έως 5 bar πίεσης

Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Συνεχής ατμός έως 110 γρ/λεπτό

Συνεχής ατμός έως 110 γρ/λεπτό

Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.0

από 5

7

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
1

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips GC8460 steam generator iron

Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.

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Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

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Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

31/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

GC8460/02 Good purchase

Works very well,easy to use and performs to spec. Great to have the auto cable rewind. Fits well on our ironing board. Controls easy to understand.

Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

24/10/2011

Nederland

Nederland

Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.

Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!

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Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.