Ισχυρό αλλά εκπληκτικά βολικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος παράγει συνεχή ατμό με υψηλή πίεση. Τη μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού μπορείτε να την ξαναγεμίσετε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, κάνοντας το σιδέρωμα γρήγορο και εύκολο.