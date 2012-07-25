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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκπληκτικά αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια
Ισχυρό αλλά εκπληκτικά βολικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος παράγει συνεχή ατμό με υψηλή πίεση. Τη μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού μπορείτε να την ξαναγεμίσετε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, κάνοντας το σιδέρωμα γρήγορο και εύκολο.
1,6 L
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
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Βραβεία
4.4
από 5
17
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
pkitten
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic performance.
I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
lonbhc
09/10/2011
United Kingdom
Excellent apart from the need for a separate base
Excellent steam generator iron. Two pieces of feedback: - need to manually de-scale every so often - no warning and if you don't do it, you will mess up a piece of ironing needing (at minimum) to re-wash - the iron does not stand on its end, needing a separate stamd to rest the iron on during ironing (re-positioning ironing, folding / setting up next piece of ironing). This is a nuisance that should be re-designed in future models.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
Aine
04/10/2011
United Kingdom
I am delighted with this product, its ease of use and excellent results
I thought it would be impossible to improve on my old steam generator system, however this product has exceeded expectations. It is light, user friendly and gives an excellent finish. Friends recently asked me if I was sending my bedding to the local laundry to be ironed!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8400 series GC8420 Pressurised steam generator