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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC8280/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Pressurised steam generator GC8280
Ισχυρό και εξαιρετικά συμπαγές, αυτό το σύστημα σιδερώματος έχει αδιάκοπη υψηλή παροχή ατμού με υψηλή πίεση για εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χάρη στην αποσπώμενη δεξαμενή νερού 1,4 λίτρων, μπορείτε να σιδερώνετε για ώρες χωρίς διακοπή.