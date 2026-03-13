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Γεννήτρια ατμού με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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Γεννήτρια ατμού με πίεση

GC8280/02

Γεννήτρια ατμού με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Pressurised steam generator GC8280

  • PDF αρχείο, 14.3 MB
  • 13 March 2026

Ισχυρό και εξαιρετικά συμπαγές, αυτό το σύστημα σιδερώματος έχει αδιάκοπη υψηλή παροχή ατμού με υψηλή πίεση για εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χάρη στην αποσπώμενη δεξαμενή νερού 1,4 λίτρων, μπορείτε να σιδερώνετε για ώρες χωρίς διακοπή.

  • PDF αρχείο
  • 18 August 2026

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