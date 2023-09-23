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Μη διαθέσιμο πλέον
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Για εύκολο σιδέρωμα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ατμού. Ωστόσο, υψηλή παροχή ατμού σημαίνει και πολύ συχνό γέμισμα. Το εξαιρετικά μεγάλο δοχείο νερού 1,4 λίτρου περιορίζει αυτήν την ανάγκη.
Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Βραβεία
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Philips gc
23/09/2023
Portugal
Excelente e duradouro
Comprado em 2009 manter se ia operacional não fosse ter rasgado a mangueira dos cabos eléctricos o que gerou um curto circuito, e terá muito provavelmente queimado a placa electrónica. Espero que o seguinte tenha a mesma qualidade.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
louro
24/05/2019
Portugal
mUITO bOM
pENA QUE NÃO HÁ PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COMO A CALDEIRA .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado