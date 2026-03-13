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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC8260/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Pressurised steam generator GC8260
Ισχυρό και εξαιρετικά μικρό, αυτό το σύστημα σιδερώματος έχει αδιάκοπη υψηλή παροχή ατμού με υψηλή πίεση για εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χάρη στο αποσπώμενο δοχείο νερού 1,4 λίτρου, μπορείτε να σιδερώνετε για ώρες χωρίς διακοπή.