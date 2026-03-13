ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC8260/02

Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Pressurised steam generator GC8260

  • PDF αρχείο, 15.8 MB
  • 13 March 2026

Ισχυρό και εξαιρετικά μικρό, αυτό το σύστημα σιδερώματος έχει αδιάκοπη υψηλή παροχή ατμού με υψηλή πίεση για εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χάρη στο αποσπώμενο δοχείο νερού 1,4 λίτρου, μπορείτε να σιδερώνετε για ώρες χωρίς διακοπή.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε