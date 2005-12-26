Έως 5 bar πίεσης

Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.