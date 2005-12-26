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Μη διαθέσιμο πλέον
GC8260/02
Για εύκολο σιδέρωμα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ατμού. Ωστόσο, υψηλή παροχή ατμού σημαίνει και πολύ συχνό γέμισμα. Το εξαιρετικά μεγάλο δοχείο νερού 1,4 λίτρου περιορίζει αυτήν την ανάγκη.
Όσο περισσότερος ατμός τόσο πιο γρήγορο σιδέρωμα. Ο συνεχής και πανίσχυρος ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού, άκρο steam tip προσφέρει συμπυκνωμένο ατμό για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
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