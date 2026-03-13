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Σειρά 8000 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC810/20
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Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer
GC800_801_810_WE_[17845]_user manual
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω τη λύση συστήματος ατμού/όλα σε ένα της Philips;