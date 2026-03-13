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Σειρά 8000 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Σειρά 8000Χειροκίνητη συσκευή ατμού

GC810/20

Σειρά 8000 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF αρχείο, 704.3 kB
  • 13 March 2026

GC800_801_810_WE_[17845]_user manual

  • PDF αρχείο
  • 13 March 2026

Συχνές ερωτήσεις