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Μη διαθέσιμο πλέον
GC810/20
Σιδέρωμα με ατμό είτε σε οριζόντια ή κάθετη θέση
Παροχή ατμού έως και 32 γρ./λεπτό
Τεχνολογία αφαλάτωσης
Εγγυημένα χωρίς καψίματα
Ισχυρή παροχή ατμού έως 32 γρ./λεπτό για γρήγορα αποτελέσματα κάθε μέρα.
Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.
Σιδερώστε τα ρούχα σας με ατμό σε μόλις 3 λεπτά**. Η θερμαινόμενη πλάκα αποτρέπει τη συμπύκνωση υδρατμών πάνω στα ρούχα σας για γρήγορα αποτελέσματα.
Βραβεία
1.0
από 5
1
Κριτική
flamingo_25
16/08/2025
Ελλάδα
Απαράδεκτο
Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.
Γυναικείο βαμβακερό φανελάκι και φούστα στο μήκος του γονάτου που δοκιμάστηκε στο εργαστήριο της Philips στη μέγιστη παροχή ατμού