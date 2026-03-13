ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Γεννήτρια ατμού με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Γεννήτρια ατμού με πίεση

GC8030/08

Γεννήτρια ατμού με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Pressurised steam generator

  • PDF αρχείο, 2.9 MB
  • 13 March 2026

.

  • PDF αρχείο
  • 18 August 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε