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PerfectCare Compact Σύστημα σιδερώματος

Μη διαθέσιμο πλέον

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PerfectCare CompactΣύστημα σιδερώματος

GC7833/80

PerfectCare Compact Σύστημα σιδερώματος

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 638.6 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Compact Steam generator iron

  • PDF αρχείο, 288.7 kB
  • 13 March 2026

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