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Μη διαθέσιμο πλέον
GC7833/80
Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar
Βολή ατμού έως και 350 γρ.
Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Βραβεία
3.9
από 5
23
Κριτικές
Tasosgood
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Just Perfect.
Είναι απλά τέλειο. Μειώθηκε ο χρόνος σιδερώματος κατά 30%.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
George2020
17/01/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Otima compra
Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Winky
18/11/2019
Portugal
Μέρος της προώθησης
Excelente Ferro com gerador de Vapor
Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311
Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur Performer της Philips