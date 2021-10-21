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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare CompactΣύστημα σιδερώματος

GC7833/80

3.9
| (23) Κριτικές

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Ο ισχυρός συνεχής ατμός επιταχύνει τις διαδικασίες σιδερώματος χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Μικρό μέγεθος και ελαφρύ για εύκολη χρήση και αποθήκευση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η πιο μικρού μεγέθους γεννήτρια ατμού της Philips

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar

  • Βολή ατμού έως και 350 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείου νερού 1,5 λ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς καψίματα - εγγυημένα

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς καψίματα - εγγυημένα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.9

από 5

23

Κριτικές

2

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Just Perfect.

Είναι απλά τέλειο. Μειώθηκε ο χρόνος σιδερώματος κατά 30%.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

17/01/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Otima compra

Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor

18/11/2019

Portugal

Portugal

Excelente Ferro com gerador de Vapor

Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311

  2. Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur Performer της Philips