Σχεδιασμένο για να επιταχύνει το σιδέρωμα από την αρχή μέχρι το τέλος, το GC7320 είναι έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά. Η ισχύς του ατμού υπό πίεση επιταχύνει το σιδέρωμα διεισδύοντας βαθύτερα στο ύφασμα και το εξαιρετικά μεγάλο χωνί πλήρωσης νερού επιτρέπει γρήγορες και εύκολες αναπληρώσεις ανά πάσα στιγμή.