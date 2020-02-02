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Μη διαθέσιμο πλέον
GC7320/02
Το σίδερο ζυγίζει μόλις 1,2 κ. για εύκολο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Αυτό το σύστημα σιδερώματος είναι έτοιμο για χρήση σε λιγότερο από 2 λεπτά.
Βραβεία
4.0
από 5
20
Κριτικές
Cornovian Lass
02/02/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
long lasting
I have had this iron for almost ten years and have had no issues with it. Recently I have had to replace the knob on the water tank as the seal had gone managed to get a replacement from the Nottingham section for a replacement.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series Pressurised steam generator
tuderanges
02/01/2016
France
tres bon appareil
je suis très satisfaite de ce produit, ça fait plusieurs années que je l'ai et je n'ai eu aucun problème
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series GC7320 Centrale vapeur haute pression
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series GC7320 Centrale vapeur haute pression
lusje
02/12/2013
België
licht en gemakkelijk, goed strijkresultaat
Het strijkijzer is licht in gebruik en geeft een mooi resultaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series GC7320 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series GC7320 Stoomgenerator met stoom onder druk