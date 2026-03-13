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Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC7220/02

Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Pressurised steam generator GC7220

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Σχεδιασμένο για να επιταχύνει το σιδέρωμα από την αρχή μέχρι το τέλος, το GC7220 είναι έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά. Η δύναμη του ατμού υπό πίεση επιταχύνει το σιδέρωμα διεισδύοντας βαθύτερα στο ύφασμα και το εξαιρετικά μεγάλο χωνί πλήρωσης νερού επιτρέπει γρήγορες και εύκολες αναπληρώσεις ανά πάσα στιγμή.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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