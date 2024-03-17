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PerfectCare Viva Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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PerfectCare VivaΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC7057/20

PerfectCare Viva Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7057/20 - English (US)

  • PDF αρχείο, 970.6 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

  • PDF αρχείο, 1.5 MB
  • 12 March 2024

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