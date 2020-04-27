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Μη διαθέσιμο πλέον
GC7057/20
Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar
Βολή ατμού έως και 340 γρ.
Δεξαμενή νερού 2 L
Συμπαγής σχεδίαση
Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.
Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.
Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό, μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά από τη βάση του.
Βραβεία
3.3
από 5
15
Κριτικές
ΝΤΙΑΝΑ
27/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ.
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ζυγος59
30/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ωραιο
καλο σιδερο σε ολα τα ειδη ρουχων , μεγαλο δοχειο νερου
Πλεονεκτήματα
ολα
Μειονεκτήματα
μονο ο θορυβος , και θα ηθελα να κλεινει σε κουτι η συσκευη
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Barbie 30
14/10/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο δεν έχω κανένα πρόβλημα έως τώρα και πολύ εύκολο στην χρήση.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο Philips EasySpeed