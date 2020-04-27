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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare VivaΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC7057/20

3.3
| (15) Κριτικές

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *
Το σίδερο Philips με γεννήτρια ατμού κάνει το σιδέρωμα πιο γρήγορο και εύκολο. Σιδερώστε τα ρούχα σας χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, χάρη στην επαναστατική τεχνολογία OptimalTEMP.
Δείτε όλα τα οφέλη

δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό *

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar

  • Βολή ατμού έως και 340 γρ.

  • Δεξαμενή νερού 2 L

  • Συμπαγής σχεδίαση

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται), ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή επίμονες τσακίσεις.

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας, δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής παροχής ατμού.

Μπορείτε να ακουμπήσετε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

Μπορείτε να ακουμπήσετε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό, μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά από τη βάση του.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.3

από 5

15

Κριτικές

27/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

30/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ωραιο

καλο σιδερο σε ολα τα ειδη ρουχων , μεγαλο δοχειο νερου

Πλεονεκτήματα

ολα

Μειονεκτήματα

μονο ο θορυβος , και θα ηθελα να κλεινει σε κουτι η συσκευη

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

14/10/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό σίδερο δεν έχω κανένα πρόβλημα έως τώρα και πολύ εύκολο στην χρήση.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  1. Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο Philips EasySpeed