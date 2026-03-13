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FastCare Compact Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC6704/30
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EU Declaration of conformity Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6704/30 - English (US)
Common IIL for PSG without boiler (PRO velocity)_EEU2_[10594]
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο με γεννήτρια ατμού της Philips;
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