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FastCare Compact Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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FastCare CompactΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC6704/30

FastCare Compact Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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EU Declaration of conformity Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6704/30 - English (US)

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Common IIL for PSG without boiler (PRO velocity)_EEU2_[10594]

  • PDF αρχείο, 430.1 kB
  • 13 March 2026

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