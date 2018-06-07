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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Μη διαθέσιμο πλέον

FastCare CompactΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC6704/30

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Η πανίσχυρη, συνεχής παροχή ατμού λειτουργεί γρηγορότερα σε σύγκριση με ένα ατμοσίδερο, με δεξαμενή νερού εύκολης αναπλήρωσης και γρήγορη προθέρμανση. Μικρό και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 5,2 bar

  • Βολή ατμού έως και 200 γρ.

  • Σταθερό δοχείο νερού 1,3 L

Μεγάλο δοχείο για χρήση μεγάλης διάρκειας

Μεγάλο δοχείο για χρήση μεγάλης διάρκειας

Ένα διαφανές δοχείο 1,3 λίτρων σάς παρέχει περισσότερη από 1 ώρα συνεχούς χρήσης. Δείτε καθαρά πόσο νερό απομένει και ξαναγεμίστε το εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

07/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά

το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο PowerLife της Philips