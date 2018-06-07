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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση αντλίας 5,2 bar
Βολή ατμού έως και 200 γρ.
Σταθερό δοχείο νερού 1,3 L
Ένα διαφανές δοχείο 1,3 λίτρων σάς παρέχει περισσότερη από 1 ώρα συνεχούς χρήσης. Δείτε καθαρά πόσο νερό απομένει και ξαναγεμίστε το εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
popi2018
07/06/2018
Ελλάδα
πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά
το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο PowerLife της Philips