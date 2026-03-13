Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
SpeedCare Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
GC6631/30
Μετάβαση στο κατάστημα
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.
Consumer Care Book Philips SpeedCare Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips SpeedCare Steam generator iron GC6631 - English (US)