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SpeedCare Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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SpeedCareΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC6631/30

SpeedCare Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Consumer Care Book Philips SpeedCare Steam generator iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 1.1 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips SpeedCare Steam generator iron GC6631 - English (US)

  • PDF αρχείο, 953.9 kB
  • 13 March 2026