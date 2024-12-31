Δοχείο νερού 1,2 λίτρων και αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά το σιδέρωμα

Η γεννήτρια ατμού SpeedCare διαθέτει δοχείο νερού 1,2 λίτρων για να σιδερώνετε χωρίς γέμισμα περισσότερο από 1 ώρα και να γλιτώνετε το επαναλαμβανόμενο γέμισμα κάθε φορά που έχετε πολλά ρούχα. Επίσης, αυτή η τεχνολογία σάς επιτρέπει να γεμίζετε το δοχείο νερού κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε 2 ώρες για να κρυώσει η συσκευή.