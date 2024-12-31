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  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
  • Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**

Μη διαθέσιμο πλέον

SpeedCareΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC6631/30

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**
Η γεννήτρια ατμού Philips SpeedCare παρέχει περισσότερο ατμό από τα ατμοσίδερα, για να σιδερώνετε ακόμα πιο γρήγορα. Περάστε περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους σας, χάρη στο σίδερο με γεννήτρια ατμού Philips SpeedCare.
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Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό**

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 4,5 bar

  • Βολή ατμού 170 γρ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

  • Σταθερό δοχείο νερού 1,2 λίτρων

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση σε 2 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.

Δοχείο νερού 1,2 λίτρων και αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά το σιδέρωμα

Δοχείο νερού 1,2 λίτρων και αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά το σιδέρωμα

Η γεννήτρια ατμού SpeedCare διαθέτει δοχείο νερού 1,2 λίτρων για να σιδερώνετε χωρίς γέμισμα περισσότερο από 1 ώρα και να γλιτώνετε το επαναλαμβανόμενο γέμισμα κάθε φορά που έχετε πολλά ρούχα. Επίσης, αυτή η τεχνολογία σάς επιτρέπει να γεμίζετε το δοχείο νερού κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε 2 ώρες για να κρυώσει η συσκευή.

Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Το άκρο του σίδερου Philips διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο Philips EasySpeed