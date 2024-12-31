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Μη διαθέσιμο πλέον
GC6631/30
Μέγιστη πίεση αντλίας 4,5 bar
Βολή ατμού 170 γρ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Σταθερό δοχείο νερού 1,2 λίτρων
Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση σε 2 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
Η γεννήτρια ατμού SpeedCare διαθέτει δοχείο νερού 1,2 λίτρων για να σιδερώνετε χωρίς γέμισμα περισσότερο από 1 ώρα και να γλιτώνετε το επαναλαμβανόμενο γέμισμα κάθε φορά που έχετε πολλά ρούχα. Επίσης, αυτή η τεχνολογία σάς επιτρέπει να γεμίζετε το δοχείο νερού κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε 2 ώρες για να κρυώσει η συσκευή.
Το άκρο του σίδερου Philips διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.
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Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο Philips EasySpeed