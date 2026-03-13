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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC651/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Travel iron Travel iron
Αυτό το απίστευτα συμπαγές και τέλεια σχεδιασμένο σίδερο σάς προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε. Χάρη στον ισχυρό ατμό και την εργονομική λαβή του, η αφαίρεση των τσακίσεων είναι εξίσου αποτελεσματική και εύκολη όπως με το κανονικό σας σίδερο.