Αυτό το απίστευτα συμπαγές και τέλεια σχεδιασμένο σίδερο σάς προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε. Χάρη στον ισχυρό ατμό και την εργονομική λαβή του, η αφαίρεση των τσακίσεων είναι εξίσου αποτελεσματική και εύκολη όπως με το κανονικό σας σίδερο.