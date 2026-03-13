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Σίδερο ταξιδίουΣίδερο ταξιδίου

GC651/02

Σίδερο ταξιδίου Σίδερο ταξιδίου

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Travel iron Travel iron

  • PDF αρχείο, 4.9 MB
  • 13 March 2026

Αυτό το απίστευτα συμπαγές και τέλεια σχεδιασμένο σίδερο σάς προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε. Χάρη στον ισχυρό ατμό και την εργονομική λαβή του, η αφαίρεση των τσακίσεων είναι εξίσου αποτελεσματική και εύκολη όπως με το κανονικό σας σίδερο.

  • PDF αρχείο
  • 28 June 2026

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