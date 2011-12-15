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Μη διαθέσιμο πλέον
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Αυτό το απίστευτα συμπαγές και τέλεια σχεδιασμένο σίδερο σάς προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε. Χάρη στον ισχυρό ατμό και την εργονομική λαβή του, η αφαίρεση των τσακίσεων είναι εξίσου αποτελεσματική και εύκολη όπως με το κανονικό σας σίδερο.
Ατμός 6g/λεπτό, βολή ατμού 45g
Αντικολλητική πλάκα
800 Watt
Η μαλακή λαβή σε αυτό το σίδερο της Philips κάνει το σιδέρωμα άνετο, ακόμα και μετά από πολλή ώρα.
Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια κάθετη λειτουργία ατμού για την αφαίρεση τσακίσεων από ρούχα σε κρεμάστρες.
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Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Effebe
15/12/2011
France
Fer idéal pour le patchwork
Fer à repasser très maniable, avec fil électrique rotatif, toujours du bon côté, accessible pour les droitiers et gauchers.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage