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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651

Μη διαθέσιμο πλέον

Σίδερο ταξιδίουΣίδερο ταξιδίου

GC651/02

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ισχύς με ακρίβεια

Αυτό το απίστευτα συμπαγές και τέλεια σχεδιασμένο σίδερο σάς προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε. Χάρη στον ισχυρό ατμό και την εργονομική λαβή του, η αφαίρεση των τσακίσεων είναι εξίσου αποτελεσματική και εύκολη όπως με το κανονικό σας σίδερο.

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Ισχύς με ακρίβεια

  • Ατμός 6g/λεπτό, βολή ατμού 45g

  • Αντικολλητική πλάκα

  • 800 Watt

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

Η μαλακή λαβή σε αυτό το σίδερο της Philips κάνει το σιδέρωμα άνετο, ακόμα και μετά από πολλή ώρα.

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί τσακίσεις από υφάσματα σε κρεμάστρες

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί τσακίσεις από υφάσματα σε κρεμάστρες

Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια κάθετη λειτουργία ατμού για την αφαίρεση τσακίσεων από ρούχα σε κρεμάστρες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

15/12/2011

France

France

Fer idéal pour le patchwork

Fer à repasser très maniable, avec fil électrique rotatif, toujours du bon côté, accessible pour les droitiers et gauchers.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.