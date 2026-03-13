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Σειρά 6400 Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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Σειρά 6400Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC6440/02

Σειρά 6400 Σύστημα σιδερώματος με πίεση

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF αρχείο, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Απολαύστε την ευκολία ενός συμπαγούς και φορητού συστήματος σιδερώματος και διπλασιάστε την ταχύτητα σιδερώματος με ατμό υπό πίεση.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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