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Μη διαθέσιμο πλέον
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ECO
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
Ο εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου διευκολύνει το άνετο σιδέρωμα καθώς περιορίζει την καταπόνηση του καρπού. Η λαβή με καμπύλη προς τα πάνω εξασφαλίζει μια φυσική θέση που μειώνει την καταπόνηση κατά το σιδέρωμα. Ο σχεδιασμός του σίδερου αποτρέπει επίσης τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις που απαιτούνται για να ακουμπήσετε το σίδερο με τη βάση προς τα κάτω. Το σίδερο είναι ελαφρύ (1,2 κιλά) για εύκολο και άνετο σιδέρωμα.
Βραβεία
4.6
από 5
8
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
netje59
11/10/2011
Nederland
goed functioneel apparaat
perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
sien54
10/10/2011
Nederland
fantastisch/uitstekend
geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
macar
09/10/2011
Nederland
Geweldig fijn strijkijzer
Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk