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Σιδέρωμα
Όλες οι σειρές
Σειρά 6400 Σύστημα σιδερώματος με πίεση
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
GC6420/03
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Απολαύστε όλη την άνεση ενός συστήματος σιδερώματος μικρού μεγέθους και διπλασιάστε την ταχύτητα σιδερώματος με ατμό υπό πίεση.
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