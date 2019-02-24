2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
90 γρ.
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
Ο εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου διευκολύνει το άνετο σιδέρωμα καθώς περιορίζει την καταπόνηση του καρπού. Η λαβή με καμπύλη προς τα πάνω εξασφαλίζει μια φυσική θέση που μειώνει την καταπόνηση κατά το σιδέρωμα. Ο σχεδιασμός του σίδερου αποτρέπει επίσης τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις που απαιτούνται για να ακουμπήσετε το σίδερο με τη βάση προς τα κάτω. Το σίδερο είναι ελαφρύ (1,2 κιλά) για εύκολο και άνετο σιδέρωμα.
Βραβεία
4.6
από 5
11
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Baljito
24/02/2019
United Kingdom
Lasts long
Lasted me 8-10 years and works well and it’s simple to use buy it for sure!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
intel56
25/07/2012
United Kingdom
A fantastic iron and no filters!
we have had at least 4 pressure steam irons, this is the best by far,its very quick to get to steam temperature, good controls, and best by far is the fact that you dont need to use filter bags,
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
amygw
06/08/2022
France
parfaite
je l ai depuis fort longtemps et j en suis tres satisfaite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression