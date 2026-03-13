Το 6320 έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον χρόνο σιδερώματος. Η σταθερή παροχή ατμού έως 90 g/λεπτό και η πίεση ατμού έως 3,7 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες προσφέρει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.