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Μη διαθέσιμο πλέον
GC6320/03
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα συστήματα σιδερώματος της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
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