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EasyTouch Plus Συσκευή ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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EasyTouch PlusΣυσκευή ατμού

GC527/20

EasyTouch Plus Συσκευή ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC527/20 - English (US)

  • PDF αρχείο, 953.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer

  • PDF αρχείο, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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