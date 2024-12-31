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Μη διαθέσιμο πλέον
GC527/20
1600W, 32 γρ./λεπτό
5 ρυθμίσεις ατμού
Αποσπώμενο δοχείο 1,6 λίτρων
Αξεσουάρ Styleboard
Αυτή η συσκευή ατμού EasyTouch Plus διαθέτει 25% μεγαλύτερη πλάκα ατμού* σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Έτσι, μπορείτε να καλύψετε μεγαλύτερη περιοχή υφάσματος με μία κίνηση και, επομένως, να είστε πιο αποτελεσματικοί κατά την παροχή ατμού στα ρούχα σας.
Ρυθμίστε το επίπεδο ατμού που προτιμάτε για βέλτιστα αποτελέσματα σε διάφορα είδη ρούχων.
Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κοντάρι για να κρεμάτε τα ρούχα σας κατά την παροχή ατμού. Είναι αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση.
Βραβεία
Κριτικές
Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο GC506