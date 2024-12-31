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  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
  • Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

EasyTouch PlusΣυσκευή ατμού

GC527/20

1 βραβείο

Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα
Η συσκευή ατμού EasyTouch Plus της Philips έχει σχεδιαστεί για εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα. Με μια μεγάλη ποικιλία βασικών λειτουργιών ατμού, είναι η ιδανική συσκευή για γρήγορα φρεσκαρίσματα, για ευαίσθητα υφάσματα και για ρούχα που σιδερώνονται δύσκολα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στις βασικές λειτουργίες

Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα

  • 1600W, 32 γρ./λεπτό

  • 5 ρυθμίσεις ατμού

  • Αποσπώμενο δοχείο 1,6 λίτρων

  • Αξεσουάρ Styleboard

Καλύψτε περισσότερα με μία κίνηση, με 25% μεγαλύτερη* πλάκα ατμού

Καλύψτε περισσότερα με μία κίνηση, με 25% μεγαλύτερη* πλάκα ατμού

Αυτή η συσκευή ατμού EasyTouch Plus διαθέτει 25% μεγαλύτερη πλάκα ατμού* σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Έτσι, μπορείτε να καλύψετε μεγαλύτερη περιοχή υφάσματος με μία κίνηση και, επομένως, να είστε πιο αποτελεσματικοί κατά την παροχή ατμού στα ρούχα σας.

5 επίπεδα ατμού για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων

5 επίπεδα ατμού για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων

Ρυθμίστε το επίπεδο ατμού που προτιμάτε για βέλτιστα αποτελέσματα σε διάφορα είδη ρούχων.

Ρυθμιζόμενο κοντάρι για διάφορες ρυθμίσεις ύψους

Ρυθμιζόμενο κοντάρι για διάφορες ρυθμίσεις ύψους

Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κοντάρι για να κρεμάτε τα ρούχα σας κατά την παροχή ατμού. Είναι αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο GC506