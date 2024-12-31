Εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα

Η συσκευή ατμού EasyTouch Plus της Philips έχει σχεδιαστεί για εύκολη αφαίρεση των τσακίσεων κάθε μέρα. Με μια μεγάλη ποικιλία βασικών λειτουργιών ατμού, είναι η ιδανική συσκευή για γρήγορα φρεσκαρίσματα, για ευαίσθητα υφάσματα και για ρούχα που σιδερώνονται δύσκολα.