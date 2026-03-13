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Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

AzurΑτμοσίδερο

GC4860/02

Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 608 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4860/02 - English (US)

  • PDF αρχείο, 24.7 kB
  • 13 March 2026

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