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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4860/02
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
2600 Watt
Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Το ατμοσίδερο Philips είναι σχεδιασμένο για εύκολο χειρισμό πάνω στα ρούχα και άνετη προσέγγιση ακόμη και των πιο δύσκολων περιοχών.
Το σίδερο έχει ένα ιδανικό βάρος 1,6 κιλών, κάνοντας παιχνιδάκι τη συνεχή μετακίνησή του από τη βάση στη σιδερώστρα και πάλι πίσω.
Βραβεία
3.7
από 5
34
Κριτικές
rezasahafi
04/12/2015
United Kingdom
A great advantage and easy to use
Soft steam power and good features. Good and easy to use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4860/25 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4860/25 Steam iron
Frene
03/10/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
VERY GOOD DOES IRON WELL
VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
ANJICKS
03/10/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
VERY GOOD DOES IRON WELL
VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron