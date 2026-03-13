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Azur Ionic Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

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Azur IonicSteam Iron

GC4730/02

Azur Ionic Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF αρχείο, 1015.9 kB
  • 13 March 2026

Αφαιρέστε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις, χάρη στο Ionic DeepSteam. Αυτό το ισχυρό ατμοσίδερο δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθιά σε σκληρά υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό, ώστε να έχετε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα!

  • PDF αρχείο
  • 29 September 2026

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