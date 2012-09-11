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  • Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό
  • Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό

Μη διαθέσιμο πλέον

Azur IonicSteam Iron

GC4730/02

3.9

| (10) Κριτικές

1 βραβείο

Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό

Αφαιρέστε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις, χάρη στο Ionic DeepSteam. Αυτό το ισχυρό ατμοσίδερο δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθιά σε σκληρά υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό, ώστε να έχετε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα!

Δείτε όλα τα οφέλη

Ισχυρό σιδέρωμα με Ionic DeepSteam

Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό

  • Ionic Deepsteam

50% μικρότερα σωματίδια ατμού διεισδύουν βαθύτερα στις δύσκολες τσακίσεις

50% μικρότερα σωματίδια ατμού διεισδύουν βαθύτερα στις δύσκολες τσακίσεις

Η διαδικασία ιονισμού δημιουργεί μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθύτερα στο ύφασμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο επίμονες τσακίσεις αφαιρούνται εύκολα.

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος

Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρειάζεστε μια πλάκα που έχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος. Αυτό προσφέρεται μέσω του SteamGlide PLUS με τη ζώνη εύκολης ολίσθησης και τη ζώνη τέλειου τεντώματος.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.9

από 5

10

Κριτικές

3
2

11/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

very powerful

great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron

17/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased

Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron

01/12/2010

España

España

Una maravilla

Recominedo este producto a todos los que quieren comprar una plancha; es una maquina para los que son un poco "cómodos" Muy útil y muy fácil de utilizar Muy satisfecha con la compra...un regalito muy bueno. Gracias Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Plancha de vapor Azur Ionic GC4730

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Plancha de vapor Azur Ionic GC4730

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