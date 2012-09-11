2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
GC4730/02
Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό
Αφαιρέστε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις, χάρη στο Ionic DeepSteam. Αυτό το ισχυρό ατμοσίδερο δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθιά σε σκληρά υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό, ώστε να έχετε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα!
Ionic Deepsteam
Η διαδικασία ιονισμού δημιουργεί μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθύτερα στο ύφασμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο επίμονες τσακίσεις αφαιρούνται εύκολα.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρειάζεστε μια πλάκα που έχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος. Αυτό προσφέρεται μέσω του SteamGlide PLUS με τη ζώνη εύκολης ολίσθησης και τη ζώνη τέλειου τεντώματος.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
3.9
από 5
10
Κριτικές
dsb37
11/09/2012
United Kingdom
very powerful
great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron
Antonia
17/11/2011
United Kingdom
Very pleased
Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic Steam iron
AdelinaSilvia
01/12/2010
España
Una maravilla
Recominedo este producto a todos los que quieren comprar una plancha; es una maquina para los que son un poco "cómodos" Muy útil y muy fácil de utilizar Muy satisfecha con la compra...un regalito muy bueno. Gracias Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Plancha de vapor Azur Ionic GC4730
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Plancha de vapor Azur Ionic GC4730