Το σιδέρωμα είναι ομαλό και χωρίς κόπο με την πλάκα SteamGlide αυτού του σίδερου. Ο ισχυρός ατμός και η εύκολη ολίσθηση το καθιστούν τον ιδανικό συνδυασμό για να αφαιρείτε τις τσακίσεις και να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα!