ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Azur Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

AzurSteam Iron

GC4720/02

Azur Steam Iron

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF αρχείο, 1015.9 kB
  • 13 March 2026

Το σιδέρωμα είναι ομαλό και χωρίς κόπο με την πλάκα SteamGlide αυτού του σίδερου. Ο ισχυρός ατμός και η εύκολη ολίσθηση το καθιστούν τον ιδανικό συνδυασμό για να αφαιρείτε τις τσακίσεις και να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα!

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε