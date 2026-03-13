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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC4720/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Azur Steam iron
Το σιδέρωμα είναι ομαλό και χωρίς κόπο με την πλάκα SteamGlide αυτού του σίδερου. Ο ισχυρός ατμός και η εύκολη ολίσθηση το καθιστούν τον ιδανικό συνδυασμό για να αφαιρείτε τις τσακίσεις και να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα!