ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurSteam Iron

GC4720/02

4.2
| (13) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
Το σιδέρωμα είναι ομαλό και χωρίς κόπο με την πλάκα SteamGlide αυτού του σίδερου. Ο ισχυρός ατμός και η εύκολη ολίσθηση το καθιστούν τον ιδανικό συνδυασμό για να αφαιρείτε τις τσακίσεις και να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα!
Δείτε όλα τα οφέλη

Ισχυρό σιδέρωμα με πλάκα SteamGlide

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

  • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος

Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρειάζεστε μια πλάκα που έχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος. Αυτό προσφέρεται μέσω του SteamGlide PLUS με τη ζώνη εύκολης ολίσθησης και τη ζώνη τέλειου τεντώματος.

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.2

από 5

13

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

Light and easy to use. Love the automatic shut off as well.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Really effective steam ironing

I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Really effective steam ironing

I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.