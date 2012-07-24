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Μη διαθέσιμο πλέον
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Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρειάζεστε μια πλάκα που έχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ολίσθησης και τεντώματος. Αυτό προσφέρεται μέσω του SteamGlide PLUS με τη ζώνη εύκολης ολίσθησης και τη ζώνη τέλειου τεντώματος.
Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
4.2
από 5
13
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
PennyJK
24/07/2012
United Kingdom
Great iron
Light and easy to use. Love the automatic shut off as well.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Nicki61
15/11/2011
United Kingdom
Really effective steam ironing
I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Mambers
15/11/2011
United Kingdom
Really effective steam ironing
I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Steam iron