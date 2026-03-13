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Azur Ionic Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Azur IonicΑτμοσίδερο

GC4640/02

Azur Ionic Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF αρχείο, 1 MB
  • 13 March 2026

Αφαιρέστε ακόμα και τις δυσκολότερες τσακίσεις, χάρη στη λειτουργία ιονισμένου ατμού. Αυτό το πανίσχυρο σίδερο ατμού δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού, τα οποία εισχωρούν πιο βαθιά στα δύσκολα υφάσματα, όπως το βαμβάκι και το λινό, παρέχοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα με εύκολο τρόπο!

  • PDF αρχείο
  • 18 August 2026

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