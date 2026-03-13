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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC4640/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Azur Steam iron
Αφαιρέστε ακόμα και τις δυσκολότερες τσακίσεις, χάρη στη λειτουργία ιονισμένου ατμού. Αυτό το πανίσχυρο σίδερο ατμού δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού, τα οποία εισχωρούν πιο βαθιά στα δύσκολα υφάσματα, όπως το βαμβάκι και το λινό, παρέχοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα με εύκολο τρόπο!