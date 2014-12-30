Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις από βαμβακερά και λινά

Αφαιρέστε ακόμα και τις δυσκολότερες τσακίσεις, χάρη στη λειτουργία ιονισμένου ατμού. Αυτό το πανίσχυρο σίδερο ατμού δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού, τα οποία εισχωρούν πιο βαθιά στα δύσκολα υφάσματα, όπως το βαμβάκι και το λινό, παρέχοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα με εύκολο τρόπο!