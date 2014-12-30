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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4640/02
Λειτουργία ιονισμένου ατμού
Η διαδικασία ιονισμού δημιουργεί μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθύτερα στο ύφασμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο επίμονες τσακίσεις αφαιρούνται εύκολα.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
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