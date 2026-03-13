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Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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AzurΑτμοσίδερο

GC4625/02

Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF αρχείο, 1 MB
  • 13 March 2026

Το σιδέρωμα με την πλάκα SteamGlide γίνεται ομαλά και χωρίς προσπάθεια. Ο συνδυασμός ισχυρού ατμού και εύκολης ολίσθησης είναι ιδανικός για την αφαίρεση των τσακίσεων και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα!

  • PDF αρχείο
  • 18 August 2026

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