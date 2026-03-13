Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Σιδέρωμα
Όλες οι σειρές
Azur Ατμοσίδερο
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
GC4625/02
Μετάβαση στο κατάστημα
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.
User Manual Philips Azur Steam iron
Το σιδέρωμα με την πλάκα SteamGlide γίνεται ομαλά και χωρίς προσπάθεια. Ο συνδυασμός ισχυρού ατμού και εύκολης ολίσθησης είναι ιδανικός για την αφαίρεση των τσακίσεων και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα!
Επικοινωνία με τη Philips
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε