Το σιδέρωμα με την πλάκα SteamGlide γίνεται ομαλά και χωρίς προσπάθεια. Ο συνδυασμός ισχυρού ατμού και εύκολης ολίσθησης είναι ιδανικός για την αφαίρεση των τσακίσεων και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα!