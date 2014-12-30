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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4625/02
Προστασία υφασμάτων
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η ηλεκτρονική διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί αυτόματα το σίδερο σε περίπτωση αδράνειας ή κλίσης.
Με την προστασία ευαίσθητων υφασμάτων μπορείτε να σιδερώνετε τα ευαίσθητα ρούχα σας σε χαμηλή θερμοκρασία με μέγιστο ατμό χωρίς να δημιουργείται γυαλάδα.
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