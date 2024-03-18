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Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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AzurΑτμοσίδερο

GC4564/20

Azur Ατμοσίδερο

Μη διαθέσιμο πλέον

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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4564/20 - English (US)

  • PDF αρχείο, 956.3 kB
  • 18 March 2024

Astro_Main_[16264]_NCN_user manual

  • PDF αρχείο, 13.2 MB
  • 19 March 2024

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