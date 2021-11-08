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Μη διαθέσιμο πλέον
Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 240 γρ.
Πλάκα SteamGlide Advanced
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων.
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
4.8
από 5
97
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
JK-SRB
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Ισάξιο με σύστημα σιδερώματος
Εξαιρετικής ποιότητας ατμοσίδερο, η αυτόματη θερμοκρασία είναι πράγματι λειτουργική δημιουργώντας ευκολία στο σιδέρωμα.
Πλεονεκτήματα
Αντικολλητική πλάκα, Ισχυρός ατμός
Μειονεκτήματα
Ότι πρέπει να απενεργοποιηθεί το σίδερο στην αναπλήρωση του νερού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Madi 1977
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό προϊόν
Πολύ καλό προϊόν σε σύγκριση με άλλα της ίδιας κατηγορίας
Πλεονεκτήματα
Ναι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Stkrk21
07/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικη επιλογη!!
Πολυ ευκολο στη χρηση! Ξεμπερδευεις πολυ ευκολα με το σιδερωμα!
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο